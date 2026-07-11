La Maddalena, arrivano nuove regole per il noleggio barche

Le nuove regole dell’Ente Parco di La Maddalena per le barche a noleggio

Il Parco di La Maddalena approva nuovi disciplinari transitori per noleggio e locazione di barche nelle zone Mb dell’Area Marina Protetta. Questi provvedimenti annuali confluiranno poi nel definitivo Piano del Parco. La strategia punta alla massima tutela dell’ecosistema, regolando i flussi per ridurre la pressione nautica e proteggere la biodiversità marina.

Le motivazioni della revisione

Le nuove disposizioni per la stagione 2026 nascono dall’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra l’economia legata al turismo nautico e la conservazione degli habitat sensibili. I testi appena approvati sostituiscono integralmente i precedenti provvedimenti risalenti allo scorso aprile. In particolare la deliberazione numero dieci per il noleggio e la numero undici per la locazione. Quattro sono i pilastri su cui si fonda questa riforma regolamentare, a partire dalla semplificazione burocratica finalizzata a superare i dubbi interpretativi delle scorse stagioni e a unificare i testi. A questa si affiancano la ricerca della massima trasparenza per garantire pari opportunità a tutti gli operatori economici. L’imperativo della conservazione degli habitat monitorati costantemente dagli scienziati, e infine l’urgenza di dare risposte operative immediate agli operatori del settore per l’estate in corso.

Efficacia immediata e digitalizzazione delle domande

L’efficacia della nuova normativa è immediata e la macchina amministrativa si è già messa in moto per la pubblicazione dei bandi pubblici entro la settimana corrente. Per l’invio delle domande viene stabilito un canale unico ed esclusivamente digitale, rappresentato dalla piattaforma telematica “Istanze on line” dell’Ente Parco, che esclude categoricamente qualsiasi forma tradicional di consegna cartacea o via posta elettronica certificata.

Ripartizione dei permessi tra noleggio e locazione delle barche a la Maddalena

La distribuzione dei permessi autorizzativi per l’anno 2026 segue una precisa mappatura basata sulla tipologia di servizio offerto. Nel comparto del noleggio con conducente l’Ente ha optato per una netta divisione pubblicando due avvisi pubblici speculari, in cui il bando per i residenti blocca ben il settantacinque per cento dei titoli disponibili, equivalenti a 338 autorizzazioni concesse a chi risiede da almeno un quinquennio nel Comune di La Maddalena, lasciando il restante venticinque per cento, pari a 112 permessi, al bando per i non residenti. Cambia radicalmente la strategia per il noleggio senza conducente, ossia la locazione, che vedrà la pubblicazione di un bando unico globale per la gestione di 530 titoli complessivi, ripartiti in 449 natanti e 81 imbarcazioni, all’interno del quale i residenti nell’isola, nei Comuni frontalieri e le imprese con storicità aziendale documentata potranno beneficiare di specifici punteggi incrementali.

Obiettivi green al 2030.

L’orizzonte temporale fissato guarda direttamente al 2030, confermando il tetto massimo invalicabile di 2.500 accessi giornalieri complessivi nello specchio acqueo protetto e introducendo un sistema di punteggi a favore di chi inquina meno, così da spingere gli operatori a rinnovare le barche in chiave ecologica. Le graduatorie premieranno infatti l’adozione di propulsioni completamente elettriche, motori marini conformi alle più recenti e stringenti direttive europee sulle emissioni inquinanti (la cui adozione diventerà obbligatoria per tutti entro il 2030), la presenza di sistemi per lo stivaggio delle acque nere, l’accessibilità delle unità per le persone diversamente abili e la tutela delle imbarcazioni tradizionali a valenza storica. Anche la territorialità gioca un ruolo cruciale. La residenza da almeno cinque anni a La Maddalena peserà sul bando della locazione, mentre lo status di residente nei Comuni frontalieri di Palau, Santa Teresa Gallura, Arzachena e Olbia darà diritto a punteggi extra sia nella locazione sia nel noleggio per non residenti. Un occhio di riguardo viene dato anche alla nautica nazionale, garantendo un punteggio superiore alle imbarcazioni che battono bandiera italiana rispetto a quelle iscritte nei registri stranieri.

Norme di sicurezza e adeguamento delle tariffe per le barche a La Maddalena

Le disposizioni non trascurano i profili di sicurezza e di tutela diretta delle coste, confermando la tolleranza zero e il divieto assoluto di utilizzo dei motori termici all’interno dei corridoi di lancio e atterraggio che portano alle spiagge del Parco. Con l’obiettivo di contenere l’affollamento e l’impatto umano, la capacità massima di trasporto per i mezzi adibiti a queste attività commerciali viene rigidamente bloccata a un massimo di 12 passeggeri. Novità importanti si registrano sul fronte economico. Si è provveduto a un lieve adeguamento delle tariffe autorizzative, rimaste invariate da ben trent’anni e non più rispondenti all’attuale contesto economico e di gestione del Parco. Il pagamento delle tariffe avverrà, a seguito del posizionamento utile in graduatoria, unicamente tramite la piattaforma PagoPA. Il saldo del pagamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione 2026.

Scadenze e canali di assistenza per gli utenti

La finestra temporale per presentare la documentazione sarà ristretta e limitata a soli quindici giorni a partire dal momento in cui i bandi appariranno sul portale ufficiale dell’Ente. Data la rigidità dei criteri di ammissione e delle cause di esclusione, viene raccomandata un’analisi scrupolosa della documentazione richiesta. Per agevolare l’utenza e fornire la necessaria assistenza tecnica, restano operativi gli uffici delle Relazioni con il pubblico nella sede di Via Giulio Cesare numero 7 a La Maddalena, con aperture mattutine dal lunedì al venerdì e rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì. Tutte le informazioni ufficiali, i moduli, i recapiti telefonici e l’accesso alla newsletter tematica sono reperibili sul portale www.lamaddalenapark.it, dove è possibile consultare anche la sezione dedicata alle infografiche esplicative per una rapida comprensione del nuovo pacchetto normativo.

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