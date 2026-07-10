Il re del reggaeton Fred De Palma accende l’estate di Trinità d’Agultu

Fred De Palma in un concerto gratuito a Trinità d’Agultu.

Il re del reggaeton Fred De Palma è pronto a conquistare Trinità d’Agultu. Il prossimo venerdì 7 agosto, Piazza Pietro Addis a Trinità d’Agultu diventerà il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. A partire dalle ore 22, l’artista italiano si esibirà in un concerto live che promette di far ballare residenti e turisti sotto le stelle.

L’evento.

L’evento, promosso dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in stretta collaborazione con l’Assessorato al Turismo e sostenuto dal Gruppo Comes, rappresenta un colpo da maestro per il cartellone degli eventi locali. La scelta di un artista del calibro di De Palma, capace di collezionare milioni di streaming e dischi di platino, punta a richiamare un pubblico vastissimo e transgenerazionale, consolidando la località come punto di riferimento per l’intrattenimento estivo nell’isola.

L’ingresso gratis.

La vera sorpresa per tutti gli appassionati è la formula dell’evento, che sarà a ingresso completamente gratuito. Una scelta fortemente voluta dagli organizzatori per garantire una serata di grande musica e condivisione accessibile a tutti, in una cornice suggestiva e centrale come quella di Piazza Pietro Addis. Con la macchina organizzativa già a pieno regime, si preannuncia una notte di grandissima energia, destinata a rimanere tra i ricordi più caldi di questa estate.

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