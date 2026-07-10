Si ferma il cantiere in via Cesti: disagi per residenti e commercianti

La situazione nel cantiere di via Cesti a Olbia.

Il cantiere in via Cesti, a Olbia, continua ad accumulare ritardi. Una situazione, come denuncia il Comitato Quartiere di Santa Maria e Orgosoleddu, sta mettendo in crisi i residenti della via interessata dai lavori, cominciati lo scorso novembre 2025. L’intervento, inserito all’interno del progetto PINQUA, sta registrando una serie di criticità croniche legate a continui ritardi e frequenti stop del cantiere, trasformando l’intervento in un prolungato disagio quotidiano per chi ci vive e ci lavora. Da più di una settimana, denuncia il comitato, i lavori sono nuovamente fermi.

La denuncia del comitato.

Il Comitato intende dare voce alle forti criticità che stanno colpendo duramente una delle zone del quartiere cittadino. Disagi non solo per i residenti, ma anche per i commercianti che hanno le attività proprio a ridotto di via Cesti. ”Da un lato ci sono le attività commerciali della via, che stanno soffrendo pesantemente a causa della strada bloccata, il calo del fatturato e le oggettive difficoltà di accesso per i clienti stanno portando i commercianti allo stremo delle forze. Il clima è ormai sull’orlo della protesta formale”, denuncia il comitato di quartiere. Dall’altra parte c’è il problema dei parcheggi con la mancata stesura del manto definitivo d’asfalto che impedisce a chi possiede un parcheggio o un garage privato di poter usufruire dello spazio.

L’incontro di febbraio.

Lo scorso febbraio il Comitato di Quartiere si era incontrato con il sindaco proprio per evidenziare i disagi causati dal cantiere. In quella sede erano state fornite rassicurazioni sul cronoprogramma, ma denunciano che a distanza di mesi, i lavori non si sono conclusi. ”La comunità ha dimostrato grande pazienza, ma la situazione in via Cesti è ormai arrivata al limite della tollerabilità e i residenti e i commercianti hanno diritto a tempi certi. Il Comitato di Quartiere di Santa Maria e Orgosoleddu chiede pertanto con fermezza e urgenza all’Amministrazione Comunale e alla ditta appaltatrice il proseguimento immediato e il completamento definitivo dei lavori, affinché venga restituita al più presto la piena vivibilità e la normale viabilità alla via”, conclude.

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