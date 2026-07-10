La Lida accoglie un altro randagino che viene dalla zona industriale di Olbia.

La Lida accoglie un altro randagino della zona industriale di Olbia. Ieri, 9 luglio, al rifugio “Fratelli Minori” è arrivata Ely, una randagina che viene dall’area oggetto della nuova ordinanza che vieta ai cittadini di dare da mangiare ai cani per non alimentare il triste fenomeno del randagismo. Durante questa prima tregua dalle polemiche alimentate dall’attivista Enrico Rizzi, l’associazione olbiese ha offerto un nuovo futuro a uno dei tanti randagi che stanno togliendo dalla strada.

La nuova vita di Ely.

Anche Ely come altri randagini della zona industriale ha una nuova casa. La Lida l’ha accolta nel suo rifugio e sarà pronta all’adozione. ”Siamo felici di offrirle un futuro diverso, lontano dalle difficoltà – hanno fatto sapere i volontari che ogni giorno si impegnano per contrastare il fenomeno del randagismo in città, che è allarmante -. Ely ha già avuto molti cuccioli, ma ora potrà finalmente riposare. Con la profilassi e successiva sterilizzazione, eviteremo nuove cucciolate, contribuendo a combattere il randagismo nella nostra zona”.

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Al rifugio Fratelli Minori c’è anche Brian, un altro cane che viene dalla zona industriale di Olbia. I randagini portano i nomi dell’ex Velina Elisabetta Canalis e il suo ex compagno Brian Perri. Sarà un caso? La showgirl è molto amica del rifugio Fratelli Minori di Olbia e pochi giorni fa si è fatta testimonial del sostegno per l’ordinanza di Nizzi sul non dare da mangiare ai randagi. Lei aveva mostrato alcuni cagnolini accolti nel canile e aveva detto che non era d’accordo con le polemiche dei giorni scorsi di alcuni animalisti che avevano attaccato il sindaco.

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