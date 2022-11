Nella piazza appena inaugurata a La Maddalena c’è già una perdita d’acqua

La denuncia dei consiglieri di minoranza di La Maddalena.

Ieri 8 ottobre, Abbanoa è intervenuta per riparare una perdita d’acqua in Piazza XXIII Febbraio, a La Maddalena.

I consiglieri di opposizione, Alberto Mureddu, Annalisa Gulino, Rosanna Giudice,

hanno evidenziato come l’evento sia avvenuto soltanto a distanza di “pochi mesi dell’inaugurazione di una piazza costata un milione di euro”.

“Un simile evento, non è, in prospettiva, beneagurante – sostengono -. Magari la sostituzione delle vecchie tubature sotto la piazza, una volta smantellata interamente, qualche garanzia di tenuta in più, l’avrebbe data, invece, si è preferito, mantenere il vecchio al nuovo. Peccato, peccato davvero, vista la enorme somma spesa. Speriamo non sia la prima di tante altre”.

