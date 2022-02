L’inaugurazione della piazza di La Maddalena.

E’ stata scelta proprio la data del 23 febbraio, per inaugurare la piazza di La Maddalena che porta il suo nome per commemorare una data storica che segnò la resa di Napoleone, grazie all’eroe Domenico Millelire.

La cerimonia è avvenuta questo pomeriggio, alle 17, alla presenza del Ministro alla Difesa Guerini e del Capo di Stato Maggiore Marina Credendino. Proprio a Millelire è stata dedicata la nuova piazza 23 Febbraio di La Maddalena, con la palla di cannone originale sparata da Napoleone Bonaparte nel vano tentativo di conquistare l’isola ed un bronzo originale del 1928 che il Comandante del Regio sommergibile Millelire affidò alla Città il giorno della consegna della bandiera di combattimento.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha definito l’opera come “un grande museo a cielo aperto capace di raccontare la grandezza storica della città”. Per rendere l’inaugurazione ancora più unica nella sua storicità, è arrivato nell’isola il mortaio che Napoleone Bonaparte abbandonò sull’isola di Santo Stefano durante la ritirata, tornato in Sardegna dopo 229 anni. Grazie alla collaborazione con il museo storico nazionale dell’artiglieria di Torino, il bene sarà esposto per una settimana nell’atrio comunale e potrà essere visitato per la prima volta in esclusiva in Sardegna.

“A distanza di oltre duecento anni ci troviamo ancora qui per celebrare questa gloriosa ricorrenza – ha dichiarato il sindaco Fabio Lai durante la cerimonia -, una battaglia che il tempo non ha minimamente offuscato ma che al contrario, invece, ha preservato quei valori di appartenenza preziosissimi che ci raccontano il fascino di un’epoca passata e dei propri ideali. Che quest’opera non sia semplicemente un’opera monumentale ma un monito per tutelare i nostri confini nazionali”.