Addio a Cesare Destro.

Grande dolore a Olbia per l’improvvisa scomparsa di Cesare Destro, a soli 55 anni, titolare dell’accademia nautica Sea Service srl e particolarmente noto in città per il suo impegno per il volontariato, con l‘associazione dei Blue Angels.

Una grande perdita per il settore marittimo, non solo per Olbia ma anche per tutta la Sardegna. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti coloro che hanno lavorato con lui e per le loro famiglie. Cesare era anche un amico, un marito e padre esemplare. Così è ricordato nella cerchia delle sue tante conoscenze in città.

Da anni il suo impegno per i più fragili. “Era un uomo dal cuore grande che aiutava a tutti – dichiarano dall’associazione Blue Angels – e un uomo rispettoso con tutti. La sua scomparsa ha addolorato tutti. Ora vogliamo pensare che il signor Cesare è un angelo e veglierà sulla sua bellissima famiglia e su tutti i dipendenti che ha e ha avuto”.