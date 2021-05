Gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus a La Maddalena.

Nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus a La Maddalena. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comune sono 3 i positivi, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Intanto è stato comunicato l’esito negativo dei 30 tamponi effettuati, ma “in via precauzionale le persone restano comunque in quarantena in attesa del secondo tampone”, ha spiegato il sindaco Fabio Lai. Intanto è sono state fissate le date del 5 e 6 giugno il completamento della campagna vaccinale: al momento sono ancora in fase di definizione gli ultimi dettagli.

