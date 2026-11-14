Il Comune comunica un disservizio informatico con la mail per i rifiuti e indica una Pec funzionante
A Olbia le segnalazioni inviate via mail per il servizio di raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana non possono essere gestite attraverso i consueti indirizzi. Il Comune ha comunicato un problema informatico che interessa il funzionamento delle caselle di posta elettronica utilizzate per ricevere le richieste dei cittadini.
Il disservizio, segnalato dall’amministrazione comunale venerdì 13 novembre, viene ricondotto a un problema dei server Microsoft. Di conseguenza, le comunicazioni inviate tramite i normali recapiti email potrebbero non essere prese in carico dagli uffici competenti. Per consentire ai cittadini di continuare a inviare segnalazioni, il Comune ha indicato un indirizzo Pec alternativo al quale trasmettere temporaneamente le richieste: [email protected]
Chi ha già inviato una comunicazione attraverso i precedenti indirizzi, senza ricevere riscontro, può utilizzare il recapito alternativo indicato dall’amministrazione.
L’avviso comunale non indica una data per il ripristino delle caselle email. Il problema riguarda il canale di comunicazione con gli uffici: nella nota non vengono annunciate sospensioni o modifiche al calendario del servizio di raccolta dei rifiuti.