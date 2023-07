Turisti salvati alla Capitaneria tra la Maddalena e Santo Stefano

Sei turisti salvati dalla Capitaneria perché imbarcavano acqua dopo un urto nei bassi fondali tra le isole di La Maddalena e Santo Stefano. Davanti a piazza Comando e Punta Chiara c’è un tratto di costa di Santo Stefano caratterizzato da fondali molto bassi e scogli semi-affioranti. Lì ha avuto problemi un’imbarcazione con a bordo turisti italiani e stranieri, 5 adulti e un ragazzo. Ed è scattato l’allarme alla Guardia costiera di La Maddalena.

“La Sala Operativa disponeva immediatamente l’invio sul posto della Motovedetta Search and Rescue Cp 870 che, raggiunto in breve tempo l’unità, forniva assistenza tecnica al proprietario – si legge in una nota -. E coordinava sul posto le operazioni di soccorso degli occupanti, 5 adulti ed 1 ragazzo, i quali venivano trasportati in porto a Cala Gavetta, in buono stato di salute. Sul posto è intervenuto anche il battello veloce della Guardia costiera G.C. B121 presente in zona per attività di addestramento”.

Per recuperare l’imbarcazione è intervenuta una ditta specializzata, che si è occupata della messa in sicurezza ed e del trasporto in un cantiere nautico di La Maddalena. Messa in secco per le successive riparazioni. “Sono in corso gli accertamenti, da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena, per determinare la dinamica del sinistro marittimo e le eventuali responsabilità”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui