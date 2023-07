Ha un malore e muore, Olbia piange un giovane di 27 anni

Muore un ragazzo di soli 27 anni.

Olbia è ancora incredula per la scomparsa di un giovane di soli 27 anni, trovato morto in casa. Il ragazzo, figlio di una famiglia molto conosciuta, si è sentito male ieri sera e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Oggi è una giornata triste per la città, che voleva bene al giovane, un uomo molto riservato e figlio di una famiglia per bene. Il 27enne scomparso era conosciuto come un grande lavoratore. “Ha finito alle 6 del mattino dal lavoro. Ieri sera arriva il collega e ci dice che lui non c’è più. Non ci sono parole”, ha scritto una dei suoi tanti conoscenti sui social.

