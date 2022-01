Lo screening a La Maddalena.

Sono oltre 1300 gli studenti interessati dallo screening in corso a La Maddalena in vista della riapertura delle scuole.

Il Comune ha predisposto un cronoprogramma capace di sottoporre a controllo circa 600 studenti al giorno. Senza la solita disponibilità del personale sanitario, delle forze di sicurezza, della protezione civile e dei dipendenti comunali, i quali volontariamente presteranno servizio anche di domenica, non saremmo stati in grado di affrontare questa ulteriore sfida – ha commentato il sindaco Fabio Lai – . Adesso serve l’ultimo sforzo da parte vostra, vi chiedo il massimo rispetto per il lavoro degli operatori attenendovi rigorosamente al giorno e all’orario indicato. Sembra un dettaglio ma non lo è, lo abbiamo visto durante la campagna vaccinale. Spostarsi arbitrariamente senza rispettare il calendario ha creato non pochi problemi in alcune fasce orarie aumentando i tempi di attesa”.

Il calendario dello screening.