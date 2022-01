Lo screening per gli studenti di Arzachena.

In previsione della ripresa dell’attività didattica prevista per lunedì 10 gennaio, l’Asl Gallura in collaborazione con il Comune di Arzachena organizza uno screening della popolazione scolastica mediante test antigenici ad alta specificità e sensibilità.

Lo screening sulla popolazione scolastica interesserà gli alunni (a partire dai 6 anni di età), il personale docente e non docente, degli istituti comprensivi n. 1 e 2 del Comune di Arzachena, del Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino”, dell’Istituto Alberghiero IPSAR “Costa Smeralda”, gli autisti, gli assistenti, gli addetti mensa e tutte le figure che operano a vario titolo all’interno delle scuole.

Lo screening verrà effettuato presso la palestra delle scuole medie di Arzachena, con ingresso da via Amendola, come di seguito indicato:

sabato 8 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 : alunni, a partire dai 6 anni di età, degli istituti comprensivi n. 1 e 2;

: alunni, a partire dai 6 anni di età, degli istituti comprensivi n. 1 e 2; domenica 9 gennaio dalle 9 alle 14: alunni del Liceo Scientifico e alunni dell’Istituto Alberghiero, personale docente e non docente di tutti gli istituti scolastici del Comune di Arzachena, autisti, addetti mensa e altre figure che operano a vario titolo all’interno delle scuole.

La partecipazione al test è volontaria e non è necessaria la prenotazione. Sarà sufficiente recarsi, muniti di modulo compilato e sottoscritto, presso il presidio e attendere il proprio turno. I minorenni dovranno presentarsi muniti del consenso firmato da un genitore/tutore legale.