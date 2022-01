I progetti per Telti.

L’amministrazione comunale di Telti si è messa al lavoro per migliorare il paese e rilanciare il turismo. In questi primi mesi di insediamento della nuova giunta, si sono susseguiti una serie di lavori negli arredi pubblici del comune, uno di questi riguardava il rifacimento della segnaletica.

Telti rifà il look delle strisce pedonali e diventano più sicura

Sarà rivisitato il piano particoleggiato, approvato dall’ente nel 2004, con la partecipazione a dei bandi. “Uno dei progetti che stiamo mettendo in atto – dichiara l’assessore al Turismo e Bilancio, Matteo Sanna -, è quello di ultimare gli arredi e recuperare le abitazioni. Tra le iniziative abbiamo anche la valorizzazione dello spazio museale, per realizzare un museo sulla civiltà contadina della Gallura, accedendo anche a fondi ministeriali e dell’avanzo di bilancio”.

Chiaro è l’obiettivo di rilanciare Telti come meta turistica, soprattutto invernale. “Abbiamo anche in progetto la realizzazione di 6 ciclovie – prosegue -, per mountain bike nell’agro del paese. I lavori si erano realizzati nel 2007, ma negli ultimi anni sono state abbandonate. Abbiamo anche intenzione di creare un brand identitario per rilanciare il borgo in chiave turistica e abbiamo partecipato al Pnrr con delle idee per la rigenerazione urbana”.

I lavori per la valorizzazione del territorio sono cominciati nel 2004, quando il comune è stato gemellato con Nonza, un piccolo borgo in Corsica, in occasione del finanziamento voluto della Provincia di Sassari del centro storico attraverso la misura Interreg 3A Sardegna-Corsica. “Allora entrambi i parsi hanno rifatto la pavimentazione del centro storico – spiega Sanna -, ottenendo un finanziamento. Con l’approvazione del piano particolareggiato, nello stesso anno, sono state censite tutte le abitazioni e i privati hanno partecipato alla riqualificazioni, infatti da allora l’aspetto del paese è migliorato”.