L’annuncio del sindaco di La Maddalena Montella.

I soliti ben informati dicono che si sapeva da mesi. Che la decisione dell’attuale sindaco di La Maddalena Luca Montella di non ricandidarsi alle elezioni del prossimo anno era cosa nota.

Ma negli ambienti meno avvezzi alle strategie politiche, la mossa del primo cittadino ha lasciato, comunque, sorpresi. Adesso viene spontaneo chiedersi quali progetti vorrà portare a termine l’amministrazione comunale in questi ultimi mesi e su quali azioni si concentrerà maggiormente.

“I progetti sono tanti – risponde il sindaco Montella -. Direi che per tutti quelli che hanno avuto inizio si compirà ogni sforzo per terminarli, legge e burocrazia permetendo. Altri saranno consegnati al prossimo sindaco in ottimo stato di avanzamento. Molte, ad esempio, sono ancora le strade sulle quali intervenire e sulle quali si interverrà. E massimo sarà lo sforzo a completare i percorsi avviati con la Regione e lo Stato”.

Montella vuole riflettere anche sul senso del suo impegno politico in questi anni. “Quando dico che la politica si fa per strada mi riferisco alla parte sana del vivere civile – afferma. Tutti noi, se animati di buoni principi, possiamo farlo confrontandoci con altri e proponendo le soluzioni migliori per il nostro paese, oppure ancora diffondendo il sapere corretto su certe cose”.

Insomma, secondo il primo cittadino, “non occorre un progetto per contrapporre la parte buona della società a quel che fa quella parte rumorosa e menzognera di persone che si limitano alla critica per la critica, dal sapore solo di maldicenza, al bar come dietro una tastiera”.

