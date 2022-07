Vittorio Sgarbi e la gaffe sulla spiaggia di Budelli.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi non ama le spiagge in Egitto e preferisce quelle della Sardegna, in particolare la spiaggia rosa di Budelli. Il suo post di promozione turistica della Gallura però si è trasformato in una gaffe, poiché nella famosa spiaggia maddalenina non è più possibile accedere, se non solo ammirarla.

Tutto è cominciato quando Sgarbi sulla sua pagina ufficiale ha scritto “leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché, mi chiedo, un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Sampieri (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli (nella foto) in Sardegna”. Il critico come foto di copertina ha voluto omaggiare la bellezza della spiaggia dell’arcipelago di La Maddalena.

Diversi utenti però gli hanno fatto notare come questa fosse interdetta ormai da quasi 30 anni. A Budelli infatti non si può più accedere, nemmeno sostare con la barca. Dal 1994, anno di istituzione del Parco, sulla spiaggia è vietato l’accesso, il transito, la sosta e la balneazione, a causa del deterioramento (e dei furti) della bellissima sabbia. L’arenile infatti si può ammirare solamente a circa 70 metri dalla riva.