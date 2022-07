L’esempio della pizzeria Olevà di Berchiddeddu.

I rincari dei costi dell’energia stanno colpendo indistintamente tutte le fasce della popolazione. Le difficoltà si fanno sentire maggiormente, oltre che per le persone con redditi bassi anche per chi possiede o gestisce attività produttive o commerciali, con un aumento dei costi di gestione non previsto e sempre più gravoso.

Tra gli imprenditori colpiti in Gallura un esempio lampante è Emanuele Molinas, titolare della pizzeria Olevà a Berchidddeddu, che ha divulgato l’ultima fattura dell’energia della sua attività, che riporta la cifra di 1244 euro. “I costi sono raddoppiati nella bolletta di febbraio, raddoppiati in quella successiva, triplicati nell’ultima – afferma il titolare della pizzeria – . Circa 3mila euro in 3 bollette, con gli stessi dispositivi elettrici all’interno del locale. Se prima avevamo il 30% di margine su ogni pizza, adesso siamo al 5%. Lavoriamo per pagare i costi, non è più una frase fatta. Potrei gestire una bolletta intorno ai 600 euro al massimo”.

I dubbi sul futuro pongono gli imprenditori davanti a una scelta: “Arriverà il momento in cui dovremo aumentare i prezzi del nostro listino, a discapito del consumatore. E’ giusto che subiscano i consumatori? Adesso abbiamo molte presenze per via della stagione. Ma in novembre come faremo? Per quanto potremo reggere questa situazione? Io la risposta a questi interrogativi la sto cercando, spero solo che si metta un tetto a questo salasso con provvedimenti legislativi urgenti“.