Successo a La Maddalena per lo spettacolo “Caro Garibaldi”

Gli eventi che hanno accompagnato l’edizione di Be in the Move.

Si è conclusa nell’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico, con lo spettacolo partecipativo “Caro Garibaldi” il 12 ottobre a La Maddalena, la prima edizione di Be in the Move. Un progetto che nel 2019 ha creato sull’isola un Festival, in Giugno, che ha portato professionisti del teatro dall’Italia e dalla Francia e un Cantiere di Ricerca Artistica, in otobre, aperto alla popolazione. Organizzato e voluto dalle compagnie GentiArrubia e Mangano-Massip, Promosso dalla Fondazione Memoriale G. Garibaldi, il progetto si realizza grazie all’importante contributo della Fondazione di Sardegna e al Patrocinio del Comune di La Maddalena.

Tre settimane di presenza sul territorio, di creatività, di trasmissione, di stare insieme, un vero incontro quello tra gli artisti e la popolazione che apre la voglia di continuare e di far crescere il progetto.

“In uno spazio veramente angusto si è andato a dipanare uno spettacolo verante di gusto . Ottima l’idea registica e l’amalgama delle svariate trovate teatrali tutte ad effetto coinvolgente. Un corpo coreografico, di molti che il teatro lo amavano di nascosto, ma che hanno dato sfoggio di cosa si può fare se indirizzati e seguiti in due settimane di duro lavoro.

Bravissime le sorelle Barbara e Sara Mangano drammatiche e sensuali con una padronanza della scena non comuni e una professionalita ancora pulsante e sensibile senza maniera e senza approssimazione. Bravo il manipolatore Pierre-Yves Massip che plasmava il mondo, come brave le maschere con sfrontatezza e presenza scenica calibrata, create e dirette da Alberto Ferraro. Bravi i bimbi ingenui quanto basta e sempre sorridenti che ci fanno sperare in un mondo meno telefono dipendenti.

Poderosa e teatrale la voce di Sara La Cava e quella di Sergio Pinna creativa e duttile e l’accompagnamento musicale corretto ed efficace. Uno spettacolo che con marionette reali (Garibaldi) e fantastiche (carta accartocciata) ha toccato il cuore dei molti presenti rintuzzati alla bene meglio ma partecipi e incuriositi. Bravi tutti e a presto godere nuovamente della vostra Arte”.

Un grazie a Toni Frau per le sue parole che mettono in valore gli artisti, le persone, il bisogno e l’esistenza stessa di questo progetto e alla necessità di farlo crescere.

Un grazie a tutti gli allievi-attori in scena : il generosissimo gruppo di adulti e giovani del laboratorio serale, i bambini e le maestre della quinta elementare dell’Istituto San Vincenzo, il gruppo di adolescenti creatosi spontaneamente per la passione dei bambini e la curiosità dei genitori. Un grazie speciale ad Andrea Bebbu e Loredana Coppadoro perché da anni ci seguono e sostengono con passione. Un grazie ai nostri partner : Istituto di Studi Internazionale Giuseppe Garibaldi, Istituto San Vincenzo, Service Project Sound, Sport Isola, Panathlon Club La Maddalena, Comitato dei Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, Fratelli Cuccu, Gastronomia Erbavoglio, Zio Anto’, Hotel Miralonga, Settimo AtzeniI . Grazie ai nostri fotografi :Fabio Presutti, Giorgio Aversano, Pietrino Bottaru, Mauro Cercignani.

L’equipe del Festival tiene dunque a ringraziare tutti i partecipanti a Be in The Move : Barbara e Sara Mangano, Pierre-Yves Massip, Alberto Ferraro, Giorgia Frisardi, Maria Grazia Putini, Francesco Oliviero, Michele Eynard, Federica Molteni, Laura Mola, Antonio Vargiu, Andrea Bebbu, Loredana Coppadoro, Sara La Cava, Sergio Pinna, Mariafranca Di Biasi, Susanna Favilla, Antonello Calvia, Tamara Cani, Arianna Di Maio, Daria Cossu, Ariel Vitiello, Nico Filippini, Angelo Mangano, Silvia Cauli, Anna Paternico, Annita Cauli, Alessandro Cupo, Paola Maniga, Giuseppe Paternico, Daniela Festa, Paolo D’Arco, Fabrizio D’Arco, Matilde Serra, Melania Fattaccio, Siria Mancina, Giulia Sole Fattaccio, Ludovica Serra, Mariateresa Caragliu, Zoe Presutti, Camilla Abate, Daniele Amabile, Chiara Annunziata, Sonia Aversano , Francesca Battaglia, Lucrezia Bottaro, Federico Brundu, Rebecca Decicco, Serena Lu, Riccardo Madrau, Davide Mascagni, Giuseppe Novelli, Stella Pais, Lavinia Rossi, Beatrice Sabatini, Sofia Uselli, Luana Gazzanelli, Cinzia Torbidone, Maria Casali, Marilena Demeglio, Delia Serra.

(Visited 31 times, 31 visits today)