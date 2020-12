L’ultimo desiderio prima di morire: la sabbia di Budelli ritorna sulla spiaggia

Pochi giorni fa la sabbia è tornata sulla spiaggia di Budelli.

Dopo 42 anni la sabbia rosa torna nella spiaggia di Budelli. Dopo la restituzione da parte della figlia di un uomo di Imperia che aveva chiesto prima di morire, che la sabbia prelevata nel lontano 1978 tornasse al suo posto.

La figlia Eleonora l’aveva recapitata alla community Sardegna rubata e depredata in una boccetta assieme ad una commovente lettera in cui ha raccontato tutto l’amore di suo padre per la Sardegna. Prelevata durante uno dei molti viaggi in barca a vela dell’uomo era considerata un portafortuna dal padre, che poi con il passare degli anni si senti in colpa per quel gesto.

“La prima volta che mio padre sbarcò a Budelli non poté trattenere le lacrime per tanta magnificenza – racconta la figlia Eleonora – . Era stato completamente rapito da quella piccola perla disabitata fatta di granito e macchia mediterranea che sembrava galleggiare in quel mare color smeraldo”.

Ora finalmente, dopo mille avventure in barca a vela, la sabbia è tornata al suo posto, anche un piccolo gesto può fare la differenza.

(Visited 189 times, 189 visits today)