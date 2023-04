La Gmk di Olbia assume: “Offriamo contratti per vivere”

L’annuncio di lavoro a Olbia.

“Noi alla GMK sappiamo quanto sia importate la VITA per questo offriamo lavoro e contratti per VIVERE. Siamo alla ricerca di: Autisti in possesso di patente B / C e CQC e magazzinieri”.

“Le persone che verranno assunte si dovranno occupare, in affiancamento con altri colleghi, della preparazione delle merci, Food & Beverage, e/o della consegna di collettame presso gli esercizi commerciali dei Clienti”.

“Offriamo contratti full time ma anche da 6:40 ORE ben retribuiti e a norma di legge. Tempo determinato da minimo maggio a settembre con possibilità di estensione. Chi si volesse candidare potrà inviare il proprio curriculum via mail a: selezione@gmkolbia.com. Non verranno valutati altri tipi di contatti”.

