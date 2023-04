Il degrado a Tannaule.

È la stessa città, ma sembrano due mondi diversi, eppure siamo sempre a Olbia. Chiunque venisse a visitarla (i residenti lo sanno bene) si accorgerebbe di quanto sia distante la realtà del centro storico con quella delle periferie. Da una parte le impeccabili condizioni del “salotto buono”, con il verde pubblico molto curato, servizi e nemmeno un arredo fuori posto.

Poi c’è la periferia che sembra un mondo a sé. Mentre nel centro storico la pulizia delle strade è una programmazione ricorrente, a Tannaule (come in altri luoghi periferici) questo non avviene. Eppure il quartiere ospita un’importante servizio: quello ospedaliero del Giovanni Paolo II. L’ultima pulizia risale infatti a diversi mesi fa e l’erbacce si stanno impadronendo di marciapiedi, aiuole e terreni lasciati incolti. Il quartiere, sebbene sia provvisto di più arredi urbani di altri luoghi in città, come i marciapiedi, molti di questi sono impraticabili a causa di cespugli, rovi ed erbacce altissime.

“Vivo qui da due anni perché si sta bene tutto sommato – dice una residente -. Prima abitavo al centro e di questo mi mancano le piazze, giardinetti pubblici e aree verdi attrezzate. Poi, troppe erbacce, dappertutto e in estate è anche pericoloso (per le zecche e gli incendi ndr.)”. Nel rione manca, infatti un po’ tutto, come scuole (una è in progetto), viali alberati e altri servizi fondamentali per i residenti. a Tannaule è presente da anni un orto urbano, che è stata un’idea positiva per Tannaule. Tuttavia, il rione sembra ancora isolato e attende una rinascita, quanto meno una pulizia periodica.

