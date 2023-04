Polemiche per un atto di vandalismo nella spiaggia di Monti Russu, Aglientu.

Con la moto entrano nella spiaggia di Monti Russu, ad Aglientu, devastandola. Un uomo ha deciso di filmare tutto e poi pubblicare sui social, dove il video ha scatenato un vespaio di polemiche. Le immagini parlano chiaro e non hanno bisogno di ulteriori presentazioni. Si vedono comunque due centauri fare a gara a tutta velocità sulla sabbia.

L’autore della clip ha in seguito allertato le forze dell’ordine, ma senza sortire l’effetto sperato. “Purtroppo dopo la telefonata ho provato un grandissimo senso di frustrazione, rabbia ed impotenza – Stefan Ihmels racconta -. Mi è stato detto con disarmante gentilezza che non c’erano mezzi disponibili e che comunque per raggiungere la spiaggia ci sarebbero voluti almeno 30 minuti”. L’autore del video ha fatto presente che aveva con sé i video realizzati ad Aglientu che sarebbero stati utili per identificarli. “Mi è stato risposto che non servivano in quanto per essere sanzionati i vandali sarebbero dovuti essere stati colti sul fatto dalle forze dell’ordine”.





