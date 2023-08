La messa a disposizione: cos’è e come presentare le domande

La Messa a Disposizione (MAD) rappresenta una candidatura spontanea che consente di svolgere supplenze come docenti o personale ATA nelle scuole. In questo articolo, faremo chiarezza su cos’è la MAD, come funziona, i requisiti necessari per presentarla e come effettuare la domanda per lavorare nella scuola.

Cos’è la messa a disposizione (MAD)

La Messa a Disposizione (MAD) rappresenta una forma di autocandidatura che permette di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare supplenze come personale scolastico. Questo può includere sia il ruolo di docente che quello di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). In pratica, si tratta di una richiesta che può essere inviata alle scuole per mettersi a disposizione per svolgere incarichi di lavoro come insegnante o nel personale ATA.

A seconda del profilo desiderato, è necessario presentare l’istanza MAD specifica per i docenti o per il personale ATA. Se sei interessato alle supplenze come insegnante, puoi inviare la domanda sia per i posti comuni che per quelli di sostegno.

Requisiti per la messa a disposizione nelle scuole

I requisiti per presentare la MAD nelle scuole dipendono dal ruolo desiderato: docente o personale ATA.

MAD per docenti

Per presentare la domanda di Messa a Disposizione come docente, è necessario possedere i requisiti minimi per l’insegnamento. Questi requisiti includono un diploma che dia accesso a una classe di concorso (per lavorare come docente negli Istituti Tecnici Professionali) o una laurea (magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento). Anche chi ha una laurea triennale può presentare la MAD. I requisiti per inviare la MAD sono di tipo preferenziale, il che significa che anche se non si possiedono tutti i titoli necessari per insegnare, si può comunque essere chiamati. Ad esempio, anche chi non ha la specializzazione per il sostegno può inviare la MAD per il sostegno.

Tuttavia, è importante tenere presente che solo gli aspiranti docenti che non sono inseriti in alcuna graduatoria provinciale o di altra provincia possono presentare la MAD per l’anno scolastico 2023/2024. Pertanto, chi è iscritto alle graduatorie permanenti non può presentare la MAD. La domanda MAD può essere presentata per una sola provincia a scelta, senza limitazioni sulle scuole all’interno della provincia.

MAD per personale ATA

La MAD per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo può essere presentata sia da diplomati che da laureati. Tuttavia, la licenza media non è sufficiente. È necessario fare riferimento ai titoli di studio richiesti per accedere ad ogni profilo ATA.

MAD per l’estate 2023

È possibile presentare una domanda di messa a disposizione per l’estate? Assolutamente sì. Mettersi a disposizione per supplenze come docenti o personale ATA durante il periodo estivo può essere un’ottima opportunità. Generalmente, l’estate è uno dei momenti migliori dell’anno per inviare la MAD. Tra i periodi di maggior richiesta di supplenti, ad esempio, c’è il periodo che va da luglio a settembre. Quindi, inviare la domanda di messa a disposizione nei mesi estivi offre sicuramente più possibilità di ottenere una supplenza a tempo determinato. Questo è ancora più valido per gli insegnanti di sostegno, che sono sempre molto richiesti.

Inoltre, dopo la fine delle lezioni, molte scuole organizzano corsi estivi di recupero per gli studenti che hanno avuto insufficienze in una o più materie e hanno bisogno di recuperarle. Questi corsi si svolgono fino al 31 agosto e richiedono l’impiego di supplenti. Inoltre, molti istituti scolastici hanno pianificato il Piano Scuola Estate 2023, che prevede una serie di attività e laboratori da svolgere durante l’estate. Anche per queste attività sono necessari personale supplente. È importante ricordare che le giornate di supplenza costituiscono un servizio effettivo e contribuiscono ad aumentare il punteggio nelle graduatorie.

Le soluzioni per inviare la MAD

Per inviare la messa a disposizione, hai due opzioni:

Inviare la MAD gratuitamente : in questo caso, puoi procedere in autonomia seguendo i passaggi che ti spiegheremo di seguito. La procedura prevede la compilazione di un modello di domanda e l’invio alle scuole.



: in questo caso, puoi procedere in autonomia seguendo i passaggi che ti spiegheremo di seguito. La procedura prevede la compilazione di un modello di domanda e l’invio alle scuole. Utilizzare un servizio di invio MAD a pagamento: in alternativa, puoi optare per un servizio che offre l’invio MAD a pagamento. In questo caso, pagherai una società o un ente che si occuperà di compilare il modello MAD e di inviarlo a tutte le scuole di tuo interesse.

Come presentare la MAD gratuitamente

Ecco i passaggi da seguire per presentare autonomamente la candidatura spontanea tramite invio gratuito della MAD, senza spendere soldi.

Verifica quali materie puoi insegnare : controlla quali materie puoi insegnare in base al tuo titolo di studio. Ogni titolo di studio abilita a insegnare determinate classi di concorso. Le classi di concorso sono codici che identificano i requisiti accademici necessari per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.



: controlla quali materie puoi insegnare in base al tuo titolo di studio. Ogni titolo di studio abilita a insegnare determinate classi di concorso. Le classi di concorso sono codici che identificano i requisiti accademici necessari per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Scegli le scuole di tuo interesse : individua le scuole in cui sei interessato a svolgere supplenze. Puoi trovare gli indirizzi dei siti web delle scuole tramite il portale Scuola in Chiaro



: individua le scuole in cui sei interessato a svolgere supplenze. Puoi trovare gli indirizzi dei siti web delle scuole tramite il portale Scuola in Chiaro Visita il sito web di ogni scuola: consulta il sito web di ogni scuola per verificare se è presente un form online per l’invio della MAD o se viene suggerito un modello di istanza MAD da utilizzare o una modalità di invio preferita.

Modello MAD Gratuito in PDF e Word

Al momento, non esiste un modulo standard fornito dal MIUR per la Messa a Disposizione. Pertanto, in assenza di un modello MAD MIUR specifico e se la scuola non mette a disposizione un modulo da compilare per l’invio della MAD, è sufficiente presentare una dichiarazione in formato libero che contenga tutti i dati necessari per la candidatura. Per facilitare la presentazione della domanda di messa a disposizione, mettiamo a disposizione i seguenti modelli MAD fac simile gratuiti, scaricabili in formato Word e PDF.

Come Inviare Gratuitamente la MAD alle Scuole

La domanda di MAD può essere inviata alle scuole presso le quali ha sede l’ufficio del Dirigente Scolastico. Pertanto, è importante inviare la domanda solo alle sedi centrali degli istituti scolastici, evitando di inviarla alle sedi succursali o distaccate. È possibile presentare l’istanza di messa a disposizione scuola tramite le seguenti modalità:

Form online presente sul sito web della scuola .

. Modello MAD spedito via e-mail o posta elettronica certificata (PEC) .

. Modello MAD spedito tramite raccomandata A/R .

. Consegna a mano del modello MAD.

Se sul sito web della scuola è indicata una modalità preferita per l’invio della MAD (ad esempio, tramite compilazione di un form online), è necessario seguire le istruzioni fornite. Se non sono disponibili indicazioni specifiche, è possibile scegliere tra le diverse modalità sopra descritte.

Come Funziona la Messa a Disposizione nel 2023

Anche per l’anno scolastico 2023-2024, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, i Dirigenti Scolastici possono avvalersi di aspiranti docenti che abbiano presentato l’istanza MAD per coprire i posti vacanti. Come abbiamo già accennato, l’istanza MAD consiste essenzialmente in un’autocandidatura con cui gli insegnanti si mettono a disposizione per assunzioni temporanee nelle scuole. Nel caso di molteplici richieste, i dirigenti scolastici daranno priorità ai docenti abilitati e a quelli specializzati.

