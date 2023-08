Si ribalta con l’auto in piena notte, incidente sulle strade di Porto Cervo

Incidente nella notte a Porto Cervo, si ribalta con l’auto

Intorno alle 3 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via della Marina a Porto Cervo per un incidente stradale. Per cause da accertare un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata.

Per fortuna non sono gravi le condizioni del conducente che ha perso il controllo del mezzo nel cuore della Costa Smeralda. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area. In via della Marina a Porto Cervo sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui