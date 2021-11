Le ultime offerte di lavoro in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio cercano 1 rappresentante di commercio. Si offre contratto a tempo determinato.



Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 1 addetto ai servizi di custodia degli edifici e 1 addetto alla manutenzione del verde. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 geometra, 1 idraulico, 1 perito edile ed 1 ingegnere civile. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri Comunali

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Olbia

Il comune di Olbia assume con selezione articolo 16, 2 esecutori amministrativi. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande prorogate dal 22 novembre al 10 dicembre. Info nel CPI di Olbia.

San Teodoro

Il comune di San Teodoro assume con selezione articolo 16, 2 manovali/personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 22 al 26 novembre. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68

Buddusò. 1 Operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Buddusò 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia, sede decentrata Palau e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 2 al 12 novembre. Info nel CPI di appartenenza.