Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia si cerca un elettricista impianti.

Olbia

A Olbia si cerca un imbastitore sartoria.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura si cerca un manovale edile.

Tempio Pausania

A Tempio si cercano due apprendisti falegname mobilieri.

Olbia

A Olbia si cerca un installatore di impianti termici.

Budoni

A Budoni si cerca un muratore.

Olbia

A Olbia si cerca un impiegato amministrativo.

Calangianus

A Calangianus si cerca un confezionatore di tappezzerie.

Olbia

A Olbia si cerca un tecnico alimentare e bioalimentare.

Olbia

A Olbia si cercano tre trasportatori.

Budoni

A Budoni si cerca un muratore.

Olbia

A Olbia si cerca un installatore di infissi e serramenti.

Tempio Pausania

A Tempio si cerca un apprendista falegname.

Olbia

A Olbia si cerca un addetto vendita prodotti pasticceria.

Arzachena

Ad Arzachena si cerca un impiegato amministrativo.

Olbia

A Olbia si cercano 3 elettricisti impianti.

Arzachena

Ad Arzachena si cerca viticoltore vignaiolo.

Olbia

A Olbia si cerca un tecnico di cantiere edile.

