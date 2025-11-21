Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 tirocinante attrezzista navale.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 autista mezzi raccolta rifiuti. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 5 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile, 1 collaboratore domestico (con contratto a tempo indeterminato), 1 elettricista ed installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili, 2 educatori professionali (con contratto a tempo determinato).

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 restaurant manager, 1 cuoco in alberghi e ristoranti. Si offre contratto a tempo determinato.

Budoni

A Budoni cercano 1 meccanico meccatronico. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Golfo Aranci

Il Comune di Golfo Aranci assume per il cantiere 2 manovali edili, 1 addetto a funzioni di segreteria. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 21 novembre. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 1 addetto ai servizi di pulizia ed esercizi commerciali iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dall’11 al 21 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 1 addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 25 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per oltre 6 mesi. Domande entro il 22 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti a funzioni di segreteria iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 5 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Budoni. 1 Operatore amministrativo

Un’azienda cerca, per la sede di Budoni, 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna. 1 Manovale

Un’azienda cerca, per tutto il territorio regionale, 1 manovale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 28 gennaio 2026. Info nel CPI di appartenenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui