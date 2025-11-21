Moby Bunifazziu, corse sospese tra Santa Teresa e Bonifacio

Le corse sospese della Moby Bunifazziu a Santa Teresa.

La Moby Bunifazziu, promessa come motonave affidabile e sicura, continua a creare disagi tra Santa Teresa e Bonifacio. Nonostante le attese legate al rinnovo in cantiere a Livorno, la nave ha dovuto sospendere più volte le corse serali negli ultimi giorni: prima a causa del mancato funzionamento di un fanale di una boa, poi per il maltempo. Il 20 novembre sono partite solo le corse mattutine e per oggi, 21 novembre, è già stata annunciata la cancellazione della partenza delle 7:30 da Santa Teresa, lasciando pendolari e autotrasportatori in una condizione di incertezza continua.

I passeggeri, che speravano di aver superato le difficoltà dello scorso anno, si sono trovati nuovamente a fare i conti con ritardi e sospensioni improvvise. La riparazione della boa, dopo le proteste, non ha risolto la situazione: il comandante ha comunque limitato le corse per motivi meteorologici, costringendo chi viaggia a programmare con estrema cautela. La mancanza di certezze penalizza soprattutto chi deve organizzare trasferimenti e attività di trasporto merci, costretto a fare i conti con partenze imprevedibili e possibili interruzioni lungo la tratta.

