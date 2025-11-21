Arzachena si prepara al concerto di Capodanno con Achille Lauro.

In occasione del concerto di Capodanno con Achille Lauro, previsto il 31 dicembre, il Comune di Arzachena ha programmato la realizzazione di un’area di ospitalità per la somministrazione di alimenti e bevande nell’area esterna dello stadio Biagio Pirina. L’organizzatore dell’evento, l’agenzia Fd Concerti, ha scelto di collaborare con Confcommercio Nord Sardegna, valorizzando le competenze e la rete di professionisti legati all’associazione per l’allestimento dello spazio.

“Il concerto di Capodanno rappresenta un’occasione di promozione turistica e commerciale per la città. La rete di collaborazione tra operatori che si va formando in vista dello spettacolo è una garanzia per il Comune sulla tipologia e la qualità del servizio che verrà proposto alle migliaia di persone in arrivo ad Arzachena da tutta Italia – spiega l’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni -. Auspichiamo in un’ampia e qualificata partecipazione di aziende locali, fondamentale per contribuire al successo dell’evento e promuovere il territorio anche attraverso l’enogastronomia”.

Le imprese interessate potranno candidarsi inviando la propria manifestazione d’interesse all’indirizzo email olbia@confcommerciosardegna.it entro il 1 dicembre, mentre per ulteriori informazioni sarà possibile contattare la Confcommercio al numero 0789/23994. L’area dedicata agli operatori sarà aperta dalle 12 del 31 dicembre fino alle 5 del 1 gennaio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di presentare prodotti e servizi a migliaia di visitatori in arrivo da tutta Italia.

