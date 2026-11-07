Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 coordinatore finanza e amministrazione. Si offre contratto a tempo determinato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 addetto all’assistenza personale, 1 addetto alle vendite. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 addetto alle pulizie (con contratto a tempo determinato), 1 tecnico frigorista per l’installazione di impianti di climatizzazione, 1 ingegnere civile, 1 tecnico di cantiere, 2 escavatoristi, 4 carpentieri edili, 5 muratori (con contratto a tempo indeterminato).

Annunci Aspal.

Olbia

A Olbia cercano 1 consulente tecnico commerciale, 1 coordinatore amministrazione finanziaria. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

San Teodoro

Il Comune di San Teodoro assume per il cantiere 2 conduttori di macchine forestali, 4 operai forestali non qualificati. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 6 novembre. Info nel CPI di Olbia.

Monti

Il Comune di Monti assume per il cantiere 4 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 4 novembre. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura di Commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 7 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

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