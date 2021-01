Si cerca un terapista a Olbia.

Si cerca a Olbia un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. La risorsa si occupa di riabilitazione pediatrica in ambito neurologico, comunicativo – linguistico, neuro cognitivo, neuro linguistico, ortopedico. L’annuncio è stato pubblicato su Borsa Lavoro Sardegna e scade il 15 marzo.

Il candidato ideale è laureato e ha due anni di esperienza professionale nella stessa mansione, ha buone capacità di relazione con il pubblico, in particolare capacità di rapportarsi con i pazienti con le modalità richieste dalla specificità del settore sanitario. Propensione al lavoro in team, per inserimento in un gruppo di lavoro giovane e dinamico. La sede di lavoro è a Olbia e l’inserimento è a tempo indeterminato con orario full time.

(Visited 115 times, 115 visits today)