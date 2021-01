La richiesta del deputato Marino per la strada di Monte Pino.

“La Olbia-Tempio, così come altre opere viarie della nostra Isola, può essere commissariata ma dipende dalla Regione Sardegna”. Lo rende noto il deputato Bernardo Marino, componente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione della Camera. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri ha risposto alle domande dello stesso onorevole dei 5 Stelle, durante la riunione dell’organo parlamentare.

L’individuazione delle opere e dei commissari in Sardegna per lo Sblocca Cantieri è affidato all’intesa tra Mit e Regione Sardegna. “Mi auguro vivamente che la strada Olbia-Tempio, collassata nel tratto di Monte Pinu durante l’alluvione del 2013, causando tre morti, sia tra le priorità previste dalla Regione Sardegna nell’interlocuzione in atto con il MIt – aggiunge Marino -. È ora di chiudere questa vicenda e dare finalmente una risposta ai cittadini che da otto anni attendono il ripristino di una fondamentale arteria di collegamento tra Alta e Bassa Gallura”.

