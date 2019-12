A Olbia si cercano addetti per l’assistenza e il customer care

L’offerta di lavoro.

Ial Sardegna per conto di importante azienda leader nell’assistenza telefonica al cliente, operante nei settori bancari, assicurativi, energetici e della telefonia nell’ambito di un piano di inserimento che prevede attività formativa e lavorativa, seleziona su Olbia figure che svolgeranno attività di supporto alle richieste del cliente tramite diversi canali di comunicazione (telefono, email, chat) ricerca:

ADDETTO CUSTOMER CARE

SEDE DI LAVORO: Olbia

TIPOLOGIA DI CONTRATTO OFFERTO:

Ingresso attraverso tirocinio della durata di 6 mesi full time, sulla base di delle disposizioni regionali con corresponsione dell’indennità di partecipazione, copertura Inail e RCT

Successivo contratto di somministrazione della durata massima complessiva di 12 mesi

REQUISITI:

Diploma/Laurea

Soggetti titolari di NASPI

Significative doti comunicative

Attitudine alle relazioni con il cliente

Adeguata capacità di utilizzo del pc

Persone provenienti da altre esperienze lavorative interessate a riqualificarsi su un nuovo profilo professionale

RIFERIMENTI:

Inviare un cv Europass con foto e breve lettera di

presentazione specificando il Rif. dell’offerta alle seguenti mail:

maddalena.depperu@ialsardegna.it e olbia@ialsardegna.it

Il CV deve essere inviato comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 e successive integrazioni e modificazioni, e sarà utilizzato esclusivamente per la selezione in corso. .

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. IAL SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE sede di Olbia, via Galvani 64 – Cell. 3476271575

NON saranno prese in considerazione le candidature presentate in forma incompleta o in modalità difformi da quelle richieste. Termine ultimo per la presentazione della candidatura: 29/12/2019

