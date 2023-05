Gli annunci di lavoro a Olbia e in Gallura.

L’estate è ormai alle porte e aumentano anche le offerte di lavoro. Olbia è la città più fertile di annunci, con 126 proposte di lavoro stagionale su 146 annunci totali ma, in questo periodo in tutta Gallura ci sono tantissime opportunità.

Gli annunci di lavoro sono stati pubblicati sul sito Sardegna Lavoro, dove è possibile trovare le offerte più adeguate alle proprie esigenze. Eccone alcuni.

Ecco gli annunci più importanti per la stagione.

A Olbia si cerca con urgenza “un addetto/a vendite per negozio di abbigliamento di lusso. Si ricercano persone brillanti e dinamiche che abbiano anche senza esperienza nella mansione ma che abbiano ancora voglia di imparare e di mettersi in gioco. Verrà infatti prevista formazione sulle procedure aziendali durante le prime settimane di lavoro, questo perché si cercano persone da inserire stabilmente in azienda e far crescere nel tempo”.

Rappresenta requisito preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese. La durata del contratto di lavoro è di 4 mesi, full time.

Per albergo a La Maddalena si ricerca un addetta/o alla reception “che si occuperà di accoglienza clienti, gestione del booking, rispondere a richieste di informazioni e fornire relativi preventivi a tour operators e clienti privati, operazioni di check-in e check-out”. Rappresenta requisito preferenziale l’aver maturato esperienza pregressa nel ruolo e la lingua inglese. “Si offre retribuzione di circa 1.200 o 1.400€ netti base al mese; orario di lavoro su Turni (primo turno dalle 08:00 alle 15:00 e secondo turno dalle 15:00 alle 23:00); Non si offre Alloggio. Assunzioni a partire da Giugno fino al 30 Settembre con possibilità di rinnovi per Ottobre e Novembre”.

A Loiri Porto San Paolo si cerca un impiegato in agenzia di viaggio. Il candidato deve essere in possesso di laurea e avere un’ottima conoscenza delle lingue straniere. “Si ricerca figura con esperienza professionale per Front Office Manager. Il ruolo spazia tra front office, back office, aspetti di marketing e parte commerciale. Il candidato ideale sarà un self starter, entusiasta e alla ricerca di una sfida”.

A San Teodoro si cerca un pasticcere artigianale. “Si ricerca per storica pasticceria artigianale una figura con esperienza nella produzione di paste e dolci – si legge nell’annuncio -. In particolare si richiede buona dimestichezza con i dolci artigianali tipici sardi. La figura affiancherà il titolare nella produzione giornaliera dei prodotti dolciari ma viene richiesta autonomia nella mansione. L’orario di lavoro è previsto principalmente la mattina (no notturni)”.

Le altre offerte di lavoro sono consultabili QUI.

