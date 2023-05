Nel centro di Olbia apre un negozio di artigianato contemporaneo

Il negozio temporaneo apre in piazza Regina Margherita a Olbia.

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 18:00 inaugura a Olbia, in Piazza Regina Margherita 7, la Mon île Summer Gallery, uno negozio temporaneo dedicato all’artigianato contemporaneo. Ideatrici del progetto sono Stefania Bandinu e Valentina Finelli, due artigiane e designer unite dalla passione per il gioiello.

La Mon île Summer Gallery sarà la loro vetrina aperta nella città di Olbia fino al 30 settembre 2023. Uno spazio temporaneo ad alto contenuto di creatività in cui saranno esposte collezioni di gioielli realizzate interamente a mano in metallo, ceramica, carta e altri materiali. Qui sarà possibile acquistare per quattro mesi oggetti prodotti in piccola serie e pezzi unici pensati con il cuore e confezionati con cura a passione dalle due artigiane. La Mon île Summer Gallery, il cui logo ricalca i contorni dell’isola di Tavolara, vuole essere una casa abitata da oggetti che hanno una storia, le sue porte saranno aperte per intrecciare relazioni e per raccontare cosa significhi fare artigianato oggi: creare connessioni tra le persone, tra passato e presente e con il territorio.

Lo spazio è ospitato in un locale del centro storico della città che dopo molti anni di chiusura è stato riaperto nel dicembre 2022 da Sonia Ripamonti per trasformarlo in una galleria-shop annesso al suo Green Life Store. L’inaugurazione di venerdì 2 giungo alle ore 18:00 sarà animata dalle performance sui trampoli dell’artista Daniela Bandinu.

