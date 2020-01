Resort 4 stelle cerca personale.

È già iniziata la ricerca di operatori per la prossima stagione estiva. La Sardinia Hotel Consulting ricerca, per un prestigioso resort 4 stelle nel nord est della Sardegna, le seguenti figure:

Capo partita Hors d’Oeuvre

Capo partita Entremetier

Capo partita Saucier

I requisiti richiesti sono la comprovata esperienza di almeno 5 anni in analoga posizione in hotel 4 o 5 stelle, la conoscenza delle modalità di preparazione degli alimenti e la gestione autonoma della partita. Indispensabili, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni, flessibilità oraria, puntualità e precisione sul lavoro, cura dei dettagli e cura della persona. Non devono, ovviamente, mancare motivazione, entusiasmo, volontà di mettersi in gioco e propensione al lavoro di squadra. Per chi lo richiede è disponibile l’alloggio.

Per candidarsi è necessario inviare un curriculum recente, necessariamente corredato di foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali D.lgs 196/2003. Il link da utilizzare per la candidatura è quello messo a disposizione dalla Sardinia Hotel Consulting sulla propria pagina Facebook.

https://www.facebook.com/job_opening/449514675953814/?source=post_homepage_stream&__tn__=HH-R

(Visited 119 times, 133 visits today)