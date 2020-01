Tari in aumento a Palau.

L’anno inizia male a Palau. Bollette della Tari in aumento per i cittadini. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha approvato il piano tariffario del 2020.

Gli aumenti in bolletta, incideranno sulle famiglie del comune per 0,13 centesimi al metro quadro e per 0,58 sulle attività produttive. Un bilancio che non è piaciuto alla minoranza che ha evidenziato come ciò comporterà un aumento di circa 6-7% sulle famiglie di Palau sopratutto sulle fasce più deboli.

Il bilancio della Tari per il 2020 è di oltre 2 milioni 265mila euro, circa 129 mila euro in più rispetto allo scorso anno.

(Visited 30 times, 31 visits today)