L’iniziativa del Comune di Loiri Porto San Paolo per Natale.

Al termine di questo particolare anno che rimarrà impresso nelle menti di tutti i nostri ragazzi, e non solo, viste le restrizioni che ci impongono comportamenti rispettosi e volti alla tutela della salute della popolazione di Loiri Porto San Paolo si è deciso di annullare tutti gli eventi natalizi quali feste per gli anziani e per i ragazzi che oramai si realizzavano ogni anno.

“Abbiamo però deciso di far arrivare un messaggio di speranza ai ragazzi del nostro comune – commenta il sindaco Francesco Lai realizzando un percorso itinerante, nel rispetto della normativa Covid, che porti Babbo Natale e i suoi allegri Elfi in tutti i nostri centri per donare loro una speranza sul futuro ritorno alla normalità, prima ancora che un vero e proprio piccolo dono materiale. Ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi che di più hanno sofferto in questo periodo di pandemia, che ha causato per alcuni brevi periodi anche la lontananza dalla scuola in presenza, e alle rispettive famiglie chiamate a fare enormi sacrifici”.

Il calendario degli appuntamenti, studiato affinché tutti i ragazzi si rechino nel punto previsto più prossimo alla propria abitazione in modo da rispettare rigorosamente le norme anticovid e non creare assembramenti.

Si parte oggi 19 dicembre con Enas, Zappallì, L’Ulivariu e Loiri, per proseguire Domenica 20 a La Sarra, Montelittu, Azzanì e Azzanidò, Trudda e La Castagna. Poi il 23 Dicembre a Ovilò, Santa Giusta e Vaccileddi e il 24 Dicembre si chiude a Porto San Paolo e Tiriddò.

(Visited 53 times, 53 visits today)