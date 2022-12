Giuseppina Biddau stava per compiere 102 anni

Alle soglie dei 102 anni ha lasciato Loiri Porto San Paolo Giuseppina Biddau, vedova Busecchian. Era una delle tre centenarie che dominavano il paese dall’alto della loro esperienza. Anche il sindaco Francesco Lai ricorda il momento in cui ha tagliato il traguardo dei cento anni e lui ha avuto la fortuna di viverlo durante il suo mandato. Non era stato possibile incontrarla di persona, ma le aveva fatto avere una targa per ricordare quel momento storico. Era nata a Ozieri nel 1921 e il 12 marzo Giuseppina Biddau avrebbe spento le sue 102 candeline, ma è scomparsa lasciando la figlia Mariolina, le nipoti Chiara e Rossella con Giovanni e tutte le pronipoti e tanti altri parenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui