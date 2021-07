Gli spettacoli dell’estate a Loiri Porto San Paolo.

L’estate della rinascita riporta musica, presentazione di libri e spettacoli in piazza a Loiri Porto San Paolo. Al via Summer 2021, un cartellone di eventi firmato dall’amministrazione comunale.

Musica della tradizione, presentazione di libri, cinema e laboratori per i più piccoli: al via il Summer 2021 che accompagnerà residenti e turisti per tutta l’estate, fino a settembre.

Il pilastro del Summer 2021 resta il cinema. Dal 16 al 18 luglio arriva il Festival cinematografico di Tavolara con l’apertura il 16, alle 21 e 30, con la proiezione del film ”Sul più bello” in piazza Gramsci, a Porto San Paolo. Il 17 ci si sposta sull’isola di Tavolara con la pellicola “L’incredibile storia dell’isola delle rose” il 18 luglio, e “Nomadland” il 19.

Per i più piccoli si parte il 22 luglio con il laboratorio dai 6 ai 10 anni ”Pirati al riciclaggio”, al Centro sociale di Porto San Paolo; sempre a loro è dedicato lo spettacolo della sera “Video mapping” a cura della cooperativa ‘L’aquilone di Viviana”. Il ciclo di eventi dedicati ai bambini prosegue il 29 luglio, sempre alle 21 e 30 ”Bingo Bongo e la partita di bolle di sapone”, nella piazza del Centro sociale di Porto San Paolo, a cura della compagnia teatrale ”I Barbarici ridicoli”.

Dal 2 al 6 agosto “I meravigliati”, sempre alle 21 e 30 nella piazza del centro sociale. Mentre dal 3 al 6, dalle 17 alle 20.30, laboratori di creazione di storie ”L’arte del racconto”. Il 6 agosto, alle 21,30 ”Storie del matto” a cura di Maldimarem cooperativa. Il 19 agosto, alle17, laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni, al centro sociale e alle 21 ”Grandi giochi di legno” a cura dell’associazione Lughenè con replica il 26.

Musica della tradizione il 23 luglio, con il Summer folk itinerante con il Coro di Loiri mentre il 28 luglio, alle 22, in piazza Gramsci, a Porto San Paolo “Melkart, i suoni del vento e del mare”. Il 30 luglio, in piazza Tavolara, a Porto San Paolo, spettacolo di animazione e intrattenimento “La corridona” a cura della R&G music.

L’11 agosto, in versione preserale, alle 18, arriva la XXXIV edizione del “Time in Jazz” e ”Stelle-Isteddhos”, nella splendida cornice della spiaggia di Porto Taverna, nell’area del retro stagno. Si ride il 13 agosto con il “Giuseppe Masia Show”, in piazza Tavolara, mentre il 20 agosto, alle 22, “Kindula”, suoni e voci del Mediterraneo sardo, alla Casa delle farfalle di mare, a cura dell’associazione Iskeliu.

Il 22 agosto musica italiana e popolare con Tore Nieddu in piazza della Scacchiera. Per tutta l’estate appuntamento con la rassegna “Libri sotto le stelle a Porto San Paolo”. Dal 13 luglio al 14 settembre, ogni martedì, presentazione di libri insieme agli autori, al Centro sociale, a partire dalle 21.

Martedì 13 omaggio a Grazia Deledda di Isabella Mastino ”Ma io non vedevo quella luna” e ”Il viaggio-volume II”; il 20 luglio ”La morte si nasconde negli orologi” di Emiliano Deiana; Il 27 ”Tottoi” di Gianni Padoan; il 9 agosto: ”Attraverso il libro” di Roverta Favian; il 17 agosto: ”Il bel viaggio” di Franco Mannoni; il 24 agosto: “Storie di terre e di sapori” di Cristina Ricci; il 31 agosto: ”Il brevetto scomparso” di Lidia Fancellu; il 7 settembre: ”Versi d’amare” di Rosario Melita e il 14 settembre: ”I saggi raccontano” di Gisella Rubiu

Iniziativa letteraria dedicata ai più giovani con ‘Racconti da tutto il mondo” : il laboratorio di ascolto, lettura e creatività, tutti i sabato mattina dal 10 luglio al 4 settembre, dalle 9 alle 10, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e dalle 10 alle 12 per i bambini dai 5 ai 10 anni, a cura della biblioteca comunale e la cooperativa sociale Studio e Progetto 2.

Tra gli altri appuntamenti dell’estate “Yoga in spiaggia”, tutti i lunedì e venerdì di luglio e agosto dalle 7.30 alle 8 e 30 in spiaggia a Porto San Paolo e ”Bibliospiaggia”, dal 6 luglio al 31 agosto, martedì e giovedì dalle 9 alle 12, in spiaggia a Porto Taverna e venerdì dalle 9 alle 12 in spiaggia alla Tavernetta.

“Un calendario di piccoli eventi che con piccoli passi ci riportano verso la normalità, anche se l’attenzione deve restare alta – commenta il sindaco Francesco Lai -. Abbiamo pensato a tante piccole iniziative per animare Porto San Paolo, creando delle occasioni per frequentare le attività del centro. Uno sguardo privilegiato lo abbiamo riservato ai bambini, coloro che più di tutti hanno sofferto per questa pandemi”.

Il calendario degli eventi.

