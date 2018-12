Da domani con l’inaugurazione del presepe inizierà il calendario degli eventi.

Sarà un programma natalizio diffuso, che porta la musica e le tradizioni del Natale ma con una forte impronta sarda, non solo a Loiri ma in tutte le frazioni.

E’ questa la filosofia che il Comune ha applicato al cartellone di eventi preparato dagli assessori Andrea Piredda, Filippa Azzena e Juliette Gelsomino in collaborazione con Consorzio la Sorgente, Archivio Mario Cervo, Roberta Meloni e i ragazzi “I Girasoli”, Magic party, Asd Loiri settore giovanile, Un chapiteau parapluie, Polisportiva Porto san Paolo ed Enjoy communication. Tante le manifestazioni tra dicembre e gennaio pensate prima di tutto per i bambini e gli anziani.

“Come ogni anno abbiamo voluto privilegiare i giovanissimi e gli anziani facendo un piccolo calendario pensato per accontentare tutti – dichiara il sindaco Francesco Lai -. La novità di quest’anno è rappresentata dal presepe sardo per il quale l’amministrazione ringrazia Roberta per la realizzazione. Con gli zampognari e i suonatori delle launeddas portiamo poi lo spirito natalizio anche nelle frazioni, oltre che a Loiri e Porto San Paolo”.

