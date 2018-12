Incidente a Olbia.

Verso le 14.00 di oggi un pedone è stato investito da un moto in via Gabriele D’Annunzio a Olbia. La moto guidata da un ragazzo minorenne ha travolto una donna che attraversava sulle strisce pedonali, davanti al Centro Martini. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha portato la donna all’ospedale Giovanni Paolo II. Al momento non si conoscono le condizioni della donna.

