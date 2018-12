La canzone di Sarah di Buddusò per le vittime della tragedia in discoteca

Un TRAN TRAN come dice Sfera Ebbasta in uno dei suoi testi che descrivono perfettamente la sua personalità. Un vero e proprio TRAN TRAN la vicenda avvenuta a Corinaldo venerdì 7 dicembre. Un TRAN TRAN che ha spezzato la vita di Emma, Mattia, Eleonora, Asia, Daniele e Benedetta. Un TRAN TRAN che mi lascia un forte rammarico e un'amarezza dentro al cuore nel pensare che miei coetanei abbiano perso la vita durante un concerto, e solo ad immaginare lo stato d'animo di quei genitori che hanno perso una parte di vita mi sale l'angoscia.Un TRAN TRAN che porta ad una riflessione molto importante; verso tutti i ragazzi che hanno più o meno la mia età (me compresa), verso le persone di tutte le età ma soprattutto verso gli artisti. Spero che questo TRAN TRAN porti una "rivoluzione" nei futuri testi della musica Trap insegnando ai ragazzi che ascoltano questo genere, e che lo prendono come "stile di vita", che non c'è bisogno di tutto questo "sballo" per divertirsi.Penso che molti ragazzi ancora non l'hanno capito come ci si diverte e anche da parte degli adulti ci deve essere più salvaguardia e più attenzione nei confronti della sicurezza! Un TRAN TRAN che mi lascia senza parole e che non si potrà dimenticare mai! •Da un concerto bisognerebbe tornare senza voce non senza vita•🔥TRAN TRAN – Sfera Ebbasta in segno di solidarietà per tutte le persone coinvolte nella tragedia di Corinaldo🙏 – Sarah

Pubblicato da Sarah Beccu su Lunedì 10 dicembre 2018