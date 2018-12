Il calendario degli eventi di Natale a Loiri Porto San Paolo

Si inizia domani con l’inaugurazione del presepe sardo.

Tante le manifestazioni a Loiri Porto San Paolo tra dicembre e gennaio pensate prima di tutto per i bambini e gli anziani per le festività natalizie.

Si comincia domani mattina (12 Dicembre), alle 10, con l’inaugurazione del presepe sardo realizzato da Roberta Meloni e i ragazzi del Centro “I Girasoli”. Roberta, appassionata di presepi ma anche di tradizioni e cultura sarda, quest’anno ha realizzato la Natività sarda insieme ai ragazzi “I Girasoli” e agli educatori del Centro di via Dante. Sarà possibile ammirare la versione sarda del presepe anche il 14, 17, 19 e 21 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il 22-23-26 e 29 dalle 16 alle 18 e il 2 e 4 gennaio allo stesso orario.

Tra gli altri eventi in programma si prosegue il 17 dicembre nella palestra comunale con la “Festa per bambini” e l’arrivo di Babbo Natale. Il 21 dicembre, in via Mazzini, a Loiri, appuntamento con il presepe vivente. Il 22 i giardini della delegazione comunale di Porto San Paolo si trasformano nel “Villaggio dei balocchi” con un intera giornata dedicata ai bambini e ai genitori ma non solo, con mercatini di Natale e animazione durante tutta la giornata. Il 27 nella biblioteca comunale “Animazione alla lettura”; il 28 e 29 dicembre la musica delle zampogne e delle launeddas risuonerà nelle frazioni. Il 5 gennaio nella piazza della chiesa di Porto San Paolo spettacolo “Focu cecundu” e il 6 gennaio arriva la befana nella palestra comunale di Porto San Paolo.

(Visited 28 times, 28 visits today)