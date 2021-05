L’iniziativa per le scuole elementari e medie di Loiri di Porto San Paolo.

Tre giornate di educazione civica in compagnia della polizia locale e della Guardia di finanza. Protagonisti del progetto organizzato dal Comune i bambini delle scuole elementari e medie di Loiri di Porto San Paolo.

A lezione di educazione civica con gli agenti della Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo e della Guardia di finanza di Olbia, nell’insolito ruolo di insegnanti. Il progetto comunale, accolto con entusiasmo dai piccoli alunni, è iniziato lunedì 24 maggio e si concluderà domani. A inaugurare l’iniziativa i bambini della quinta elementare di Loiri.

La Polizia Locale, guidata dal comandante Giuseppe Serra, ha mostrato ai giovani studenti il funzionamento del Telelaser per il rilevamento della velocità, illustrando i corretti comportamenti da tenere alla guida delle auto e delle moto.

La lezione si è svolta sul campo e, nel corso della mattinata, la Polizia Locale ha fermato le auto di passaggio e verificato la regolarità dei documenti.

Anche gli alunni, ai quali gli agenti hanno fatto provare il giubbottino antiproiettili in dotazione, hanno fatto la loro parte: insieme agli insegnanti avevano preparato dei cartoncini con la scritta “Qui la macchina non può parcheggiare. Multa”, che hanno sistemato sul parabrezza delle auto parcheggiate in divieto di sosta, con le ruote sulle strisce pedonali o fuori dallo stallo.

Oggi l’esperienza è stata ripetuta con gli studenti della quinta elementare di Porto San Paolo, mentre domani i protagonisti del progetto di educazione civica saranno gli alunni della terza media di Porto San Paolo.

La lezione si svolgerà con gli agenti dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, guidata dal Capitano Carlo Lazzari. I militari, con al seguito i colleghi a quattro zampe, mostreranno lo svolgimento ed il funzionamento di una perquisizione anti-droga. Al termine dell’attività di controllo, si terrà una lezione in materia di sostanze stupefacenti, sulle conseguenze dell’uso delle stesse, con interessanti approfondimenti in merito all’attività di prevenzione e repressione dei relativi reati.

