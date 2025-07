Incendio a Loiri Porto San Paolo, in azione elicotteri e Canadair

L’incendio a Loiri Porto San Paolo.

Un incendio sta interessando l’area rurale del comune di Loiri Porto San Paolo, dove le fiamme, alimentate da un vento, stanno causando difficoltà nelle operazioni di spegnimento. Il Corpo Forestale ha attivato un intervento coordinato che vede al centro le attività della stazione di Padru, da cui viene gestito tutto il coordinamento sul campo. A supporto delle operazioni a terra, sono impegnati due mezzi aerei quali un elicottero proveniente dalla base del Limbara e un Superpuma della base di Alà dei Sardi. A questi si aggiungono anche due Canadair, identificati come Can 11 e Can 26, giunti dalla vicina Olbia per fornire un contributo nel controllo delle fiamme.

Sul terreno operano inoltre due squadre dell’Agenzia Forestas, rispettivamente di Padru e Loiri Porto San Paolo, che collaborano con un gruppo di volontari provenienti da Olbia e con una squadra dei barracelli. L’intervento congiunto di tutte queste forze, sia aeree che terrestri, mira a contenere e domare l’incendio nel minor tempo possibile, in un contesto reso particolarmente critico dal vento che spinge le fiamme a propagarsi con rapidità.

