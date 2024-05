Incendio di un capanno in legno a Loiri, le indagini

Le indagini sull’incendio di un capanno a Loiri Porto San Paolo.

Proseguono le indagini sull’incendio di un capanno in legno nelle campagne di Loiri Porto San Paolo. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, in località Santa Giusta, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non si esclude l’ipotesi di un atto doloso. Il fuoco, partito dalla struttura, si è rapidamente esteso alla vegetazione circostante, causando danni ingenti. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche il Corpo forestale e la Protezione civile per contribuire alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

