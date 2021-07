Incendio a Loiri Porto San Paolo, fiamme nelle frazione di Zappallì

L’incendio a Loiri Porto San Paolo.

Un weekend disastroso in Sardegna sul fronte incendi, dove si registrano fiamme anche in Gallura, a Loiri Porto San Paolo. Un rogo è scoppiato nella frazione Zappallì.

L’Isola in questi 2 giorni sta pagando un conto pesantissimo. Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ancora in corso, ma si tratta di un disastro senza precedenti. Ventimila ettari di vegetazione distrutti aziende e case bruciate, bestiame ucciso.

