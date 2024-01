A Loiri Porto San Paolo un numero verde per i lampioni

A Loiri Porto San Paolo arriva un numero verde che permetterà di segnalare problemi ai lampioni dell’illuminazione pubblica. “Vuoi comunicare una segnalazione sull’illuminazione pubblica di Loiri Porto San Paolo – domandano dal Comune – ed aiutare a mantenere sempre efficiente il servizio? Ora puoi, a seguito di un accordo tra il Comune di Loiri Porto San Paolo e la società Engie sul servizio energia e gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. Ti basterà contattare il numero verde 800 510 315, usufruibile da tutta la popolazione, sia da telefono fisso che mobile. Per segnalare guasti e criticità che riguardano l’illuminazione pubblica come lampioni spenti, pali pericolanti, cavi elettrici pericolosi, quadri elettrici aperti e/o rumorosi etc”.

“Il servizio è gratuito e attivo 24 su 24 – 7 giorni su 7, pertanto, chiunque, potrà contattare in qualsiasi momento il numero verde. I cittadini possono contribuire a mantenere in piena efficienza l’impianto di illuminazione pubblica comunicando nell’ immediato i malfunzionamenti. In questo modo i cittadini collaborano con la pubblica amministrazione, rendendo più funzionale e tempestivo il servizio di intervento e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica”.

