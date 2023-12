Addio alla nonnina di Loiri, zia Maria Casaccheddu aveva 102 anni

Addio a Maria Casaccheddu.

Loiri e Porto San Paolo sono in lutto per la scomparsa di Maria Casaccheddu. La donna era conosciuta come la nonnina del paese, nonché la più anziana, con i suoi 102 anni di vita. Nata e cresciuta a Ovilò, zia Maria era voluta molto bene dagli abitanti della frazione.

Maria Casaccheddu era nata il 22 agosto del 1021 e durante gli anni della sua gioventù ha lavorato come bidella nella scuola di Loiri. Con il marito e i figli viveva in una casa in campagna, luogo a cui era molto legata. La sua longevità è un fattore genetico e anche suo padre morì da ultracentenario, alla veneranda età di 107 anni. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto a Ovilò e al resto del paese, dove la donna era molto conosciuta.

